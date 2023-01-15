Формула Е. Мексика. Деннис выиграл первую гонку сезона
Пилот «Андретти» Джейк Деннис выиграл первую гонку сезона «Формулы Е».
Деннис одержал победу в гонке, которая проходила в Мексике. Вторым финишировал Паскаль Верляйн, а третьим стал Лукас ди Грасси.
Формула Е
Этап 1
Мехико, Мексика
14 января 2023 года
Гонка
1. Джейк Деннис («Андретти») – 58.25,974
2. Паскаль Верляйн («Порше») +7,816
3. Лукас ди Грасси («Махиндра») +18,611
4. Андре Лоттерер («Андретти») +19,161
5. Джейк Хьюз («Макларен») +20,289
6. Себастьян Буэми («Энвижн») +20,714
7. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +21,051
8. Митч Эванс («Ягуар») +24,758
9. Ник Кэссиди («Энвижн») +29,150
10. Стоффель Вандорн («Пенске») +29,662
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