Формула Е. Мексика. Деннис выиграл первую гонку сезона

Пилот «Андретти» Джейк Деннис выиграл первую гонку сезона «Формулы Е».

Деннис одержал победу в гонке, которая проходила в Мексике. Вторым финишировал Паскаль Верляйн, а третьим стал Лукас ди Грасси.

Формула Е

Этап 1

Мехико, Мексика

14 января 2023 года

Гонка

1. Джейк Деннис («Андретти») – 58.25,974

2. Паскаль Верляйн («Порше») +7,816

3. Лукас ди Грасси («Махиндра») +18,611

4. Андре Лоттерер («Андретти») +19,161

5. Джейк Хьюз («Макларен») +20,289

6. Себастьян Буэми («Энвижн») +20,714

7. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +21,051

8. Митч Эванс («Ягуар») +24,758

9. Ник Кэссиди («Энвижн») +29,150

10. Стоффель Вандорн («Пенске») +29,662