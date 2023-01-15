Формула Е. Мексика. Деннис выиграл первую гонку сезона

Теги результаты Макларен Себастьян Буэми Порше Лукас ди Грасси Пенске Андретти Автоспорт Антониу Феликс да Кошта Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Митчелл Эванс Формула E Андре Лоттерер Махиндра Ник Кэссиди Джейк Хьюз Джейк Деннис Ягуар Формула E Авто

Пилот «Андретти» Джейк Деннис выиграл первую гонку сезона «Формулы Е».

Деннис одержал победу в гонке, которая проходила в Мексике. Вторым финишировал Паскаль Верляйн, а третьим стал Лукас ди Грасси.

Формула Е
Этап 1
Мехико, Мексика
14 января 2023 года
Гонка
 
1. Джейк Деннис («Андретти») – 58.25,974
2. Паскаль Верляйн («Порше») +7,816
3. Лукас ди Грасси («Махиндра») +18,611
4. Андре Лоттерер («Андретти») +19,161
5. Джейк Хьюз («Макларен») +20,289
6. Себастьян Буэми («Энвижн») +20,714
7. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +21,051
8. Митч Эванс («Ягуар») +24,758
9. Ник Кэссиди («Энвижн») +29,150
10. Стоффель Вандорн («Пенске») +29,662
 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий