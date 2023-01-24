Вместимость главной трибуны на Гран-при Майами увеличат на 3000 мест

Организаторы Гран-при Майами увеличат вместимость трибун к гонке 2023 года.

Как сообщается, в рамках работ планируется увеличить вместимость главной трибуны на 3000 мест. Общая официальная вместимость трибун вырастет до 56000 мест.

В прошлом году при первом проведении Гран-при Майами все билеты на гоночный уик-энд были распроданы. При этом организаторы намеренно несколько снизили количество мест на трибунах, чтобы регулировать поток зрителей в окрестностях трассы и упростить логистические вопросы.

Также организаторы отмечают, что по предварительным оценкам проведение Гран-при Майами обеспечило прирост суммы в $350 млн в местную экономику.

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