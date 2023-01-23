WRC. Грязин потерял победу в зачете WRC2 на Ралли Монте-Карло – гонщика оштрафовали за срезку поворота после жалобы соперника

Российский гонщик Николай Грязин потерял первое место в зачете WRC2 на Ралли Монте-Карло.

Изначально экипаж Грязина, выступая в нейтральном статусе, финишировал девятым – став лучшим в зачете WRC2. Но затем был оштрафован на 5 секунд за срезку трассы в одном из мест. Дело было рассмотрено после жалобы со стороны французского экипажа Россель-Дюнан.

Благодаря штрафу французы обошли Грязина и поднялись на девятую строчку, также выиграв и зачет WRC2.

Многие журналисты отметили, что экипаж Грязина был далеко не единственным, кто допустил подобную срезку на данном участке трассы. Однако в отношении других экипажей расследования не проводилось.

«Не хотел бы использовать избитые клише после того, как на Ралли Монте-Карло нас понизили до второго места. И заявлять что-то вроде: «Мы вернемся, став сильнее». Нет. Потому что мы уже сильны. Достаточно сильны, чтобы акцентироваться на положительных моментах, на работе с невероятно профессиональной командой, которая нас поддерживает. На тяжелой работе, которую выполняют наши механики и инженеры. Каждый раз, добиваясь успеха, мы делаем это благодаря огромной поддержке», – заявил Грязин.

Парочка занималась сексом прямо на обочине трассы Ралли Монте-Карло. Их засняла бортовая камера гонщика