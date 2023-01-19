На де Вриса подали в суд – пилот «Альфа Таури» может лишиться половины зарплаты

Новичок «Альфа Таури» Ник де оказался втянут в судебные разбирательства.

На де Вриса подал в суд нидерландский миллионер Джероен Схотхорст. Как сообщается, Схотхорст в 2018 году через свою инвестиционную компанию Investrand одолжил де Врису 250000 евро. Эта сумма пошла на оплату выступлений де Вриса в «Формуле-2».

Согласно документам, поданным в суд, по условиям договора сторон де Врису начислялись по 3 процента в год, а также он должен выплатить 50 процентов гонорара от выступлений в «Ф-1».

При этом если бы де Врис не попал в «Формулу-1» к концу 2022 года, кредит был бы аннулирован и считался погашенным.

На данный момент де Врис выплатил около 190000 евро из общей суммы по договору, выступая в качестве резервного и тест-пилота в «Ф-1».

Судебное разбирательство возникло в связи с тем, что де Врис дебютировал в «Формуле-1» в 2022 году, когда на этапе в Монце заменял Алекса Албона в «Уильямсе».

Сторона де Вриса настаивает на том, что выступления в «Ф-1» в статусе резервного пилота не могут приравниваться к выступлениям в статусе основного пилота команды. И что де Врис расплатился с долговыми обязательствами по условиям соглашения.

Тем не менее, если суд в итоге примет сторону истца, де Врис, вероятно, будет вынужден выплатить Схотхорсту половину своей зарплаты, полагающейся по контракту с « »

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал.