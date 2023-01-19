На де Вриса подали в суд – пилот «Альфа Таури» может лишиться половины зарплаты

Теги Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Авто

Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис оказался втянут в судебные разбирательства.

На де Вриса подал в суд нидерландский миллионер Джероен Схотхорст. Как сообщается, Схотхорст в 2018 году через свою инвестиционную компанию Investrand одолжил де Врису 250000 евро. Эта сумма пошла на оплату выступлений де Вриса в «Формуле-2».

Согласно документам, поданным в суд, по условиям договора сторон де Врису начислялись по 3 процента в год, а также он должен выплатить 50 процентов гонорара от выступлений в «Ф-1».

При этом если бы де Врис не попал в «Формулу-1» к концу 2022 года, кредит был бы аннулирован и считался погашенным.

На данный момент де Врис выплатил около 190000 евро из общей суммы по договору, выступая в качестве резервного и тест-пилота в «Ф-1».

Судебное разбирательство возникло в связи с тем, что де Врис дебютировал в «Формуле-1» в 2022 году, когда на этапе в Монце заменял Алекса Албона в «Уильямсе».

Сторона де Вриса настаивает на том, что выступления в «Ф-1» в статусе резервного пилота не могут приравниваться к выступлениям в статусе основного пилота команды. И что де Врис расплатился с долговыми обязательствами по условиям соглашения.

Тем не менее, если суд в итоге примет сторону истца, де Врис, вероятно, будет вынужден выплатить Схотхорсту половину своей зарплаты, полагающейся по контракту с «Альфа Таури»

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur_Yulaev
Ответ Алексей Гусев
они что то подписали?
Это список тех кто отказался подписать условие ФИА с осуждением РФ и СВО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Ответ Timur_Yulaev
Вообще пилоты что попало готовы подписать, лишь бы гоняться
Ну так-то условия кажутся вполне неплохими. Инвестор вложился в высокорискованный актив, но с неплохими условиями. Де Врис получил шанс на Ф1, при этом не попадая туда он даже не должен был выплачивать всю сумму если все сложится неудачно. То что сейчас должен платить много — ну так без тех денег у него в принципе шанса на Ф1 не было бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Интересно как составлен договор, что сейчас неочевидно должен ли Де Врис выплачивать половину зарплаты или нет )

Кстати, если он должен выплачивать половину всех денег от Ф1, то представляю как радовался инвестор его успешному дебюту.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merzus21
Ответ Timur_Yulaev
Карякин, Нифонтова, камазы всем составом, джи драйв всем составом, кто еще…
Их иногантами объявят потом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
Ответ Merzus21
Половину зп за год или вообще всегда?)
я тоже таким вопросом задался...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
Ответ Timur_Yulaev
Карякин, Нифонтова, камазы всем составом, джи драйв всем составом, кто еще…
они что то подписали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lestyv
Вот тебе и вышел на замену... На все бабки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur_Yulaev
Ответ Алексей Гусев
не все...
Карякин, Нифонтова, камазы всем составом, джи драйв всем составом, кто еще…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
Ответ Timur_Yulaev
Вообще пилоты что попало готовы подписать, лишь бы гоняться
не все...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merzus21
Половину зп за год или вообще всегда?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur_Yulaev
Вообще пилоты что попало готовы подписать, лишь бы гоняться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий