Организаторы Гран-при Майами переложат асфальт на трассе и переместят паддок внутрь стадиона

Организаторы Гран-при Майами планируют провести ряд работ по обновлению трассы перед гонкой 2023 года.

В рамках намеченных работ планируется перекладка асфальта на всей протяженности трассы. Считается, что перекладка асфальта, с которым в первый год проведения Гран-при возникли некоторые проблемы, должна заметно улучшить ситуацию с обгонами.

В то же время наиболее крупномасштабными будут работы по переносу зоны паддока внутрь стадиона «Майами Долфинс» – в то время как в первый раз зона паддока располагалась рядом со стадионом.

При этом организаторы как минимум в этом году точно не планируют вносить какие-либо изменения непосредственно с конфигурацию трассы. Небольшие изменения возможны только в отношении зон безопасности.

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