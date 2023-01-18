ФИА опубликовала календарь Чемпионата Европы по Ралли – на графической карте в составе Украины отсутствует Крым

Теги ФИА чемпионат Европы по ралли Авто

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь Чемпионата Европы по Ралли (ERC) на сезон-2023.

При этом на графическом изображении Европы Крым не входит в состав Украины. В то же время ФИА по-прежнему требует от российских и белорусских спортсменов подписания специальной бумаги с осуждением СВО.

В сезоне-2023 в Чемпионате Европы по Ралли пройдет восемь этапов – в Португалии, Испании, Польше, Латвии, Швеции, Италии, Чехии и Венгрии.

Пожар сжирает раллийную машину за пару минут – до ошметков каркаса. За гонщиков боязно: огнетушитель не сбил огонь в самом начале

1 комментарий

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Romeo Yankovich
Это зря. Будет огромный скандал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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