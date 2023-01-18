ФИА опубликовала календарь Чемпионата Европы по Ралли – на графической карте в составе Украины отсутствует Крым
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь Чемпионата Европы по Ралли (ERC) на сезон-2023.
При этом на графическом изображении Европы Крым не входит в состав Украины. В то же время ФИА по-прежнему требует от российских и белорусских спортсменов подписания специальной бумаги с осуждением СВО.
В сезоне-2023 в Чемпионате Европы по Ралли пройдет восемь этапов – в Португалии, Испании, Польше, Латвии, Швеции, Италии, Чехии и Венгрии.
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