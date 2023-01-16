Андреа Стелла: «Норрис станет ориентиром для Пиастри, в том числе в работе над развитием болида»

Новый руководитель « » заявил, что нехватка опыта у новичка «Формулы-1» не будет сдерживать команду в сезоне-2023.

Пиастри сменил в «Макларене» Даниэля Риккардо, который проведет этот год на должность резервного пилота «Ред Булл».

«Мне кажется, что важным моментом является фактор преемственности, и в лице Ландо мы сохраняем такой ориентир. И с этим ориентиром мы знакомы очень хорошо, ведь вместе с Ландо мы через многое прошли и добились прогресса, развивались.

В том числе мы говорим о развитии в области техники, пилотажа, работы в гонке. Так что с этим мы хорошо знакомы. И Ландо станет ориентиром и для Оскара. И мы говорим не только о выступлениях Оскара, но и работе над развитием болида.

У нас будет новая машина, в которой мы хотим улучшить пару вещей. И работа пилотов в этом отношении, разумеется, очень важна. Хотя в «Формуле-1», в отличие от многих других видов спорта, очень многое зависит от цифр, данных. А значит в этом нам повезло.

Мне кажется, если бы это был мотоцикл, то нам было бы намного сложнее понять, какое влияние оказывает гонщик, а какое непосредственно сам мотоцикл. Но в «Формуле-1» цифры позволяют вам получить довольно точное представление о положении вещей. И работа с гонщиками касается в основном разных тонкостей, конечной доработки. Так что я бы не был слишком обеспокоен. Дайте мне хорошие базовые цифры – и я приму это, даже если от пилотов мы не будем получать четкой обратной связи», – рассказал Стелла.

В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами