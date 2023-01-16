Джордж Расселл о выступлениях с Хэмилтоном: «Опыт – это то, что нельзя купить»

Пилот «Мерседеса» отметил, что один сезон, проведенный в команде с , с точки зрения полученного опыта стал полезнее, чем все три сезона в «Уильямсе» до этого.

По словам Расселла, возможность учиться у столь опытного гонщика здорово помогла ему прибавить во многих областях.

«У нас с Льюисом хорошие отношения. Я всегда относился к нему с большим уважением, а Льюис в свою очередь с уважением относился ко мне, уделял мне время.

Мне здорово помогло то, что еще выступая в «Формуле-2» я часто летал на гонки вместе с Льюисом, проводил с ним время в инженерном офисе. Так что у нас естественным образом сформировались хорошие отношения.

Возможность смотреть за его работой с командой стала для меня отличной возможностью многому научиться. Ведь за исключением Фернандо Алонсо Льюис является вообще самым опытным гонщиком в «Формуле-1».

А опыт – это то, что нельзя купить. Поэтому шанс находиться рядом с Льюисом в боксах, возможность сидеть напротив него на совещаниях с инженерами – все это здорово помогло получить большой опыт, который можно приравнять к нескольким годам выступлений в «Ф-1». Возможно, это компенсировало три года в «Уильямсе», когда я пытался быть лидером команды, хотя на самом деле у меня было совсем мало опыта в этом отношении», – рассказал Расселл.

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