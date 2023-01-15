Компания Gulf Oil станет спонсором «Уильямса» (RN365)

Компания Gulf Oil вернется в «Формулу-1» и станет спонсором «Уильямса».

Ранее Gulf Oil работала с « » – в рамках данного сотрудничества команда, в частности, использовала особую ливрею на Гран-при Монако 2021 года, – но по окончании сезона-2022 стороны объявили о прекращении сотрудничества.

По информации RacingNews365, о начале сотрудничества Gulf Oil и «Уильямса» будет объявлено уже в ближайшее время.

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