Карлос Сайнс о шансах победить «Ред Булл»: «У меня нет ощущения, что мы так уж сильно отстаем в развитии болида и в скорости»

Пилот «Феррари» рассказал о том, в каких областях команде нужно прибавлять, чтобы победить Макса Ферстаппена и « » в новом сезоне.

«К сожалению, мы не смогли держаться в одном темпе с «Ред Булл». Их болид был лучше, их пилот тоже оказался лучшим на данный момент.

Думаю, если провести идеальный сезон, победить будет возможно, а также если мы прибавим в первой половине сезона и сможем лучше проводить гонки. Такова цель. И возможности у нас есть. Да, победа «Ред Булл» оказалась доминирующей, но на самом деле они не были явно быстрее нас ни в квалификации, ни в гонке.

У меня нет ощущения, что мы так уж сильно отстаем от «Ред Булл» в развитии болида и в скорости. Потому что в Остине, например, я был на поуле, у нас были 1 и 2 позиции. Так что мы не так уж далеко. Нам нужно чуть больше мощности двигателя, чуть больше прижимной силы, нам нужно сделать шаг вперед в стратегии и проведении гонки. А с точки зрения чистой скорости мы отстаем не так сильно», – рассказал Сайнс.

В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами