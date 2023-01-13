Карлос Сайнс о шансах победить «Ред Булл»: «У меня нет ощущения, что мы так уж сильно отстаем в развитии болида и в скорости»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о том, в каких областях команде нужно прибавлять, чтобы победить Макса Ферстаппена и «Ред Булл» в новом сезоне.

«К сожалению, мы не смогли держаться в одном темпе с «Ред Булл». Их болид был лучше, их пилот тоже оказался лучшим на данный момент.

Думаю, если провести идеальный сезон, победить Макса Ферстаппена будет возможно, а также если мы прибавим в первой половине сезона и сможем лучше проводить гонки. Такова цель. И возможности у нас есть. Да, победа «Ред Булл» оказалась доминирующей, но на самом деле они не были явно быстрее нас ни в квалификации, ни в гонке.

У меня нет ощущения, что мы так уж сильно отстаем от «Ред Булл» в развитии болида и в скорости. Потому что в Остине, например, я был на поуле, у нас были 1 и 2 позиции. Так что мы не так уж далеко. Нам нужно чуть больше мощности двигателя, чуть больше прижимной силы, нам нужно сделать шаг вперед в стратегии и проведении гонки. А с точки зрения чистой скорости мы отстаем не так сильно», – рассказал Сайнс.

В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами

2 комментария

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Ответ Великий Алонсо
Чтобы победить РБ, надо быть гонщиком который дефицит скорости болида нивелирует своим мастерством, Сайнс к таким явно не относится, обыкновенный наездник. Едет болид - он что то показывает, не едет - сразу же исчезает с поле зрения.
На дистанции это не работает. Можно за счет скила выиграть поул, но в гонке, с учетом поломок, стратегов, резины, это не получится. К тому же надо признать, Макс то очень хорош. Победить его на машине, которая слабее точно невозможно. В 2023 надеюсь на борьбу с ним Леклера и Рассела.
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Великий Алонсо
Чтобы победить РБ, надо быть гонщиком который дефицит скорости болида нивелирует своим мастерством, Сайнс к таким явно не относится, обыкновенный наездник. Едет болид - он что то показывает, не едет - сразу же исчезает с поле зрения.
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