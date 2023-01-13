Дакар-2023. Этап 12. Леб выиграл пятый этап подряд, Прайс лидирует в зачете мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит 12-й этап ралли-рейда «Дакар-2023».

Себастьян Леб одержал пятую победу подряд и вновь несколько сократил отставания от в общем зачете.

В классе мотоциклов после 12-го этапа вышел Тоби Прайс, который опережает Скайлера Хоуса.

Соревнования в классе грузовиков продолжаются.

Ралли Дакар

13 января 2023 года

Этап 12

Мотоциклы

1.Хосе Игнасио Флоримо (Чили, «Хонда») – 1:57.27

2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +0.49

3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.58

…5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.22

…6. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +2.54

Положение после 12 этапа

1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») – 40:47.36

2. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +0.28

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.40

Квадроциклы

1. Марсело Мерейрош (Бразилия, « ») – 2:37.49

2. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +1.36

3. Джованни Эрнико (Чили, «Ямаха») +4.07

Положение после 12 этапа

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 51:35.39

2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +59.00

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +2:17.30

Внедорожники

1. (Франция, BRX) – 1:56.21

2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +3.19

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, « »)

…8. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +10.46

…9. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +11.34

…10. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +11.38

…21. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +22.19

Положение после этапа 12

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 41:16.25

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1:27.10

3. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +1:29.11

4. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +2:22.21

5. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +2:34.21

…18. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +6:54.02

…24. Денис Кротов (Кыргызстан, « ») +7:46.14

…72. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +36:47.20

Мотовездеходы SSV

1. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 2:19.07

2. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») +0.13

3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.38

Положение после этапа 12

1. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») – 49:02.02

2. Эрик Гочал (Польша, «Кан-Ам») +7.43

3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +16.43