Дакар-2023. Этап 12. Леб выиграл пятый этап подряд, Прайс лидирует в зачете мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит 12-й этап ралли-рейда «Дакар-2023».
Себастьян Леб одержал пятую победу подряд и вновь несколько сократил отставания от Нассера Аль-Аттия в общем зачете.
В классе мотоциклов после 12-го этапа вышел Тоби Прайс, который опережает Скайлера Хоуса.
Соревнования в классе грузовиков продолжаются.
Ралли Дакар
13 января 2023 года
Этап 12
Мотоциклы
1.Хосе Игнасио Флоримо (Чили, «Хонда») – 1:57.27
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +0.49
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.58
…5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.22
…6. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +2.54
Положение после 12 этапа
1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») – 40:47.36
2. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +0.28
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.40
Квадроциклы
1. Марсело Мерейрош (Бразилия, «Ямаха») – 2:37.49
2. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +1.36
3. Джованни Эрнико (Чили, «Ямаха») +4.07
Положение после 12 этапа
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 51:35.39
2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +59.00
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +2:17.30
Внедорожники
1. Себастьян Леб (Франция, BRX) – 1:56.21
2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +3.19
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота»)
…8. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +10.46
…9. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +11.34
…10. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +11.38
…21. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +22.19
Положение после этапа 12
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 41:16.25
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1:27.10
3. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +1:29.11
4. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +2:22.21
5. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +2:34.21
…18. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +6:54.02
…24. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +7:46.14
…72. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +36:47.20
Мотовездеходы SSV
1. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 2:19.07
2. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») +0.13
3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.38
Положение после этапа 12
1. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») – 49:02.02
2. Эрик Гочал (Польша, «Кан-Ам») +7.43
3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +16.43
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