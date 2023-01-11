Часть команд «Ф-1» считает, что «Андретти» должна заплатить $500-700 млн вместо 200 млн за вступление в серию

Некоторые команды «Формулы-1» хотят повысить взнос для новичков.

Новые участники, в число которых стремится попасть «Андретти», заключившая соглашение с «Кадиллаком», должны выплатить 200 миллионов долларов остальным десяти коллективам в качестве компенсации за размывание призового фонда.

Как отмечает Reuters, среди команд существует представление, что данная сумма является недостаточной. Это стало одной из важных причин негативного отношения к амбициям «Андретти». Источник в одной из команд предположил, что взнос стоит поднять до 500 миллионов.

Другой источник, пообщавшийся с BBC, подчеркнул, что 200 миллионов покроют потери команд всего на два года вперед, и предложил повысить сумму до 600-700 миллионов. Таким образом, каждый участник получит по 60-70 миллионов, что компенсирует упущенную выгоду примерно за пять сезонов.

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