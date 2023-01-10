Майкл Андретти обвинил команды «Ф-1» в «жадности»: «Они думают о себе, а не о росте серии»

рассказал, почему команды «Формулы-1» негативно относятся к его заявке.

Американский коллектив объединил силы с «Кадиллаком» и заручился поддержкой президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема. «Ф-1» отреагировала на новость о союзе «Андретти» и «Дженерал Моторс» (которому принадлежит «Кадиллак») сдержанно. Считается, что заявку поддерживают «Макларен» и « », остальные коллективы выступают против расширения чемпионата.

«Дело в деньгах. Во-первых, они считают, что из-за этого призовые снизятся на одну десятую. Но также они проявляют большую жадность, полагая, что мы переманим всех американских спонсоров. Все дело в жадности, и они думают о себе, а не о том, что лучше для роста серии в целом.

Я не удивлен. В «Формуле-1» владельцы команд беспокоятся о себе, а не о благе чемпионата. Вот в чем разница между позицией президента Мохаммеда и владельцев коллективов. Президент Мохаммед заботится о будущем спорта», – заявил владелец «Андретти».

Майкл также высказался о поддержке со стороны исполнительного директора « » Зака Брауна:

«Зак делает все, чтобы нам помочь, как и « ». Зак Браун и «Альпин» – два очень хороших союзника. Зак очень нас поддержал. Он дает советы и готов подсобить. Мы помогаем друг другу. Я сильно помогал ему, когда он пришел в « » [с командой « »]. Дружба работает в обе стороны».

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