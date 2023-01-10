Российского дрифтера не допустили к турниру в Омане из-за ошибки организаторов с флагом страны

Теги ФИА регламент Дрифтинг Денис Мигаль Авто

Российский пилот Денис Мигаль не смог выступить в Международном чемпионате Омана по дрифту.

По словам самого спортсмена, организаторы опубликовали список участников, где напротив его фамилии находился флаг России. При этом Мигаль был готов выступать как нейтральный спортсмен, однако из-за негативной реакции аудитории его заявку аннулировали – даже несмотря на то, что ошибку исправили.

«Изначально организаторы не предъявляли никаких требований относительно национальности, но потом попросили нас выступать под нейтральным флагом – мы согласились на это, для нас это не составляло проблем. Но затем возникла ошибка со стороны организаторов, которые, несмотря на нашу готовность ехать под нейтральным флагом, в списке пилотов около моего имени поставили флаг России. Это была именно техническая ошибка SMM-команды чемпионата, которую они исправили, заменив триколор на флаг черного цвета.

Но этого было достаточно, чтобы спровоцировать бурную реакцию аудитории. Комментарии к опубликованному в социальных сетях списку участников появились и были они негативными. В итоге под давлением интернет-аудитории устроители Oman International Drift Championship вообще вычеркнули нас из числа пилотов, участвующих в турнире. Официально свое решение организаторы чемпионата никак не объясняют – нам просто отправили письмо с извинениями, что мы, к сожалению, не сможем принять участие в серии», – заявил гонщик.

Автомобильная ассоциация Омана работает под эгидой ФИА, которая допускает участие российских гонщиков под нейтральным флагом.

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5 комментариев

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Vladislav Movliav
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Будем болить за Украинцев, с Украины 5 участников сразу! А спортсменам с России уже давно пора смирится чтоих не рады видеть нигде.
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Максим Прокофьев
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Угадайте кто там поднял волну грязи и выступил в роли оскорблённых в комментах под списком участников...
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кроссовер Айверсона
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Бред конечно. Везти е46 через весь континент из Москвы в Оман и не принять участие только из-за косяка оргов. В идеале с них хотя бы неустойку за логистические расходы потребовать
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Atsuktuvas
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Ответ Onion
Бурная реакция аудитории - это пара украинских ботоводов с бензогенератором?)))
И как видим - они добились цели.
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-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Onion
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Бурная реакция аудитории - это пара украинских ботоводов с бензогенератором?)))
+14
-8
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