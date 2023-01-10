Майкл Андретти: «Хотим сражаться за титул «Ф-1» спустя 5-6 лет после вступления»

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Майкл Андретти нацелился на чемпионство своей команды в «Формуле-1».

«Андретти», неоднократно заявлявшая о стремлении выступать в «Ф-1», заключила союз с «Кадиллаком».

«У нас серьезные намерения. Потребуется много времени, чтобы попасть в чемпионат, но в итоге мы хотим стать одной из топ-команд «Формулы-1». Наша конечная цель – сражаться за титул спустя пять или шесть лет.

Мы просто хотим участвовать. Какая разница? Мы собираемся соревноваться против лучших в мире и не будем недооценивать это. Впереди длительный процесс построения команды, но у нас хороший план.

Надо всегда заниматься своей работой, а не слушать скептиков. На самом деле для меня скептики – мотивация. Всегда весело их затыкать», – поделился мыслями владелец «Андретти».

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