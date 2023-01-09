Президент ФИА бен Сулайем: «В «Ф-1» могут выступать 12 команд, надо быть открытыми, особенно к американским заявкам»

Мохаммед бен Сулайем заявил, что «Формуле-1» стоит присмотреться к новым командам.

Президент ФИА публично поддержал союз «Андретти» и «Кадиллака», официальная позиция «Ф-1» оказалась прохладной. Считается, что большинство команд против расширения чемпионата.

«Если мы заботимся о устойчивом развитии «Формулы-1», надо быть открытыми к другим брендам. На решетке может быть вплоть до 12 команд. Такая компания как «Дженерал Моторс», одна из пяти крупнейших в мире… мы должны поощрять их интерес к вступлению в премьер-класс. Такое будущее мне хотелось бы видеть.

С другой стороны, есть «Андретти». Существует процесс, подождем и увидим, станет ли команда успешной и окажется ли на решетке. Автопроизводитель поможет «Формуле-1», и я не вижу причин, почему мы не должны приветствовать новые команды, особенно американские. В этом году там пройдут три гонки.

Мы приветствуем любую заявку на вступление в число 12 команд. Мы принимаем хорошие команды, даже небольшие, как было с « ». Надеемся, что ситуация изменится, мы получим достойную 11-ю команду. Посмотрим, что будет дальше», – заявил бен Сулайем.

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