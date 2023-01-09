В «Ф-1» обсуждают ограничение ребрендинга моторов из-за возможной договоренности «Андретти-Кадиллак» с «Рено» (Autosport)

Команды недовольны попытками «Андретти» и «Кадиллака» присоединиться к «Формуле-1».

По информации Autosport, действующих участников не впечатлило, что «Андретти» действует публично и «агрессивно», пытаясь завоевать поддержку своей заявки и занимаясь лоббированием в паддоке.

Также команды обеспокоены тем, что «Андретти» стремится заполучить публичное одобрение с помощью президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема. Отношения между ФИА и «Ф-1» в данный момент развиваются не лучшим образом.

Кроме того, вопросы вызывает и партнерство между «Андретти» и «Кадиллаком» – брендом автопроизводителя «Дженерал Моторс». Серия поддержала приход « », которая заключила договор о стратегическом партнерстве с « » (выступает в «Ф-1» как «Альфа Ромео») с 2026 года. В то же время участники рассматривают «Дженерал Моторс» не как полноценного производителя вроде «Ауди» со своими моторами, а как спонсора уровня « ».

Предполагается, что команда «Андретти-Кадиллак» договорилась с « », и «Дженерал Моторс» будет брендировать французские двигатели. В паддоке это воспринимают крайне негативно: обсуждается возможность изменения правил, чтобы ограничить ребрендинг силовых установок.

Такой настрой связан с тем, что автомобильные компании не собираются давать конкурентам возможность рекламировать себя, при этом не вкладываясь в разработку двигателей «Ф-1».

Прием с ребрендингом использовался « » в последние годы, когда команда работала с моторами «Рено» и «Хонды» – они поставлялись под лейблом часового спонсора и Red Bull Powertrains, соответственно.

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