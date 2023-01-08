Главный моторист «Рено»: «Грань между работой над надежностью и производительностью моторов неочевидна. ФИА должна действовать строже»

У « » возникли вопросы к теме модификации моторов «Формулы-1» в условиях заморозки.

Производители не могут работать над эффективностью силовых установок до 2026 года, однако изменения, связанные с надежностью, разрешены. По мнению главного моториста «Рено» Брюно Фамена, следует жестче следить за соблюдением правил.

«Я считаю, что в 2022 году ФИА достаточно хорошо контролировала моторы. Работа проходила прозрачно, все знали, какие запросы отправляют команды – это очень здорово.

ФИА проявила достаточную терпимость, потому что, конечно, проблемы с надежностью были у всех, не только у нас. Думаю, запросов от производителей было где-то 70, потому что со сложностями сталкивались все. Теперь же я ожидаю, что в будущем ФИА будет действовать строже.

Вопрос сложный. Нельзя сказать, скрывается ли за проблемой с надежностью потенциальный выигрыш в эффективности. Грань не всегда четкая. Если возникла проблема с водяным насосом, как у нас в 2022-м, то, думаю, достаточно очевидно, что это вопрос надежности. Заменой водяного насоса не повысить эффективность. Но если нужно заменить материал поршней, то можно использовать более агрессивные режимы работы – таким образом, целью может стать прибавка в производительности. И где грань? Это не так очевидно», – заметил Фамен.

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