Валттери Боттас: «Отсутствие ошибок – самая сильная сторона Чжоу в 2022-м»

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Валттери Боттас оценил дебют своего напарника по «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя в «Формуле-1».

Сезон-2022 стал первым в чемпионате для китайского гонщика. Несмотря на значительное отставание от Боттаса по очкам (шесть против 49), Чжоу добился существенного прогресса в течение года.

«Самой сильной стороной в этом году стало отсутствие ошибок. Не всем новичкам это удается. В нашем спорте легко перестараться, что ведет к глупым ошибкам. Но он поступил здорово, дал себе время на развитие и не стал торопить события. У Чжоу получилось развиваться шаг за шагом – и в плане квалификационного темпа, и в гонках.

Он все лучше и лучше понимает технические вопросы, увереннее выбирает настройки. Приятно видеть прогресс», – заявил Боттас в интервью по окончании сезона-2022.

Валттери рассказал, нравится ли ему работать с Гуаньюем:

«У нас очень хороший состав, мы друг друга уважаем. Мы очень хорошо работаем вместе. Это важно для команды, которая пытается прибавлять. Если напарники сталкиваются, это не идет на пользу».

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1 комментарий

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LetTong
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Если Чжоу уделает Боттаса в 2023, а это вполне возможно, то боюсь финну придется завершать карьеру или становится гонщиком развития в Ауди
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