Чжоу Гуаньюй о Боттасе: «Он очень открытый, всегда готов помочь советом»

Пилот « » рассказал, что помощь в дебютном сезоне оказался для него крайне полезной.

«Он очень открытый, откровенный человек. Он ничего не скрывает. Так что было здорово видеть, как обе машины работали вместе. Мы отлично работали как команда.

Я всегда думаю о том, как будет лучше для команды. Или когда мы находимся на трассе, я думаю о том, что напарники должны помогать друг другу, если кто-то из нас борется за очки.

Это создает хорошую атмосферу, а дальше нужно стараться выстраивать хорошие отношения. Валттери всегда готов помочь советом. Особенно это проявлялось, скажем так, примерно в шести первых гонках, ведь я тогда многого еще не знал. И его советы были очень полезными, ведь он и сам прошел этот путь – от новичка до гонщика с десятилетним стажем. И я тоже хочу пройти такой путь», – рассказал Чжоу.

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