Технический директор «Ред Булл»: «Масса болида по-прежнему существенно больше минимальной»

Технический директор Пьер Ваше рассказал о борьбе с лишней массой болида.

Команда начала сезон-2022 со значительным перевесом и до сих пор не дошла до минимально допустимого значения (798 кг).

«Мы могли более или менее сосредоточиться на снижении массы и на эффективности. Но проблема с сокращением массы стала большой неожиданностью. Пока остальные команды решали трудности с галопированием, мы разбирались с массой.

Это очень дорого, вот в чем проблема в условиях потолка расходов. Ты рассчитываешь определенные обновления, а потом должен внезапно смещать внимание на снижение массы, ищешь способы – а это непросто», – заявил специалист.

Ваше объяснил, как сказался бюджетный лимит:

«Он влияет на все. К примеру, из-за потолка расходов необходимо увеличивать срок работы определенных деталей. Кроме этого, приходится выбирать более дешевые и, следовательно, зачастую тяжелые материалы. Так что потолок играет большую роль. Порой ты отказываешься от разработки каких-то обновлений, поскольку выигрыш не оправдывает расходы».

Также француз сообщил, каким был перевес в начале года:

«Где-то 20 кг на старте сезона. Какие-то детали просто тяжелее, другие тяжелее, но при этом с ними легче работать. Некоторые элементы – в особенности днище – мы сделали более тяжелыми [намеренно], чтобы они меньше разрушались под воздействием поребриков.

Когда понимаешь, как болид ведет себя на трассе, это дает возможность просто и дешево снизить массу. была на границе допустимой массы уже на старте сезона. В итоге им пришлось добавлять планку на днище, а наше днище уже было достаточно жестким».

Ваше не стал называть точный перевес в конце сезона, однако заявил, что он больше трех килограммов. На предположение, что RB18 на 12 кг больше минимально допустимого, Пьер ответил: «Возможно».

«Как бы то ни было, по-прежнему есть существенный перевес. Мы все еще можем улучшить ситуацию в следующем году. Другие команды куда ближе к предельному значению, так что можно найти много «бесплатного времени на круге», как мы это называем», – заключил технический директор команды.

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