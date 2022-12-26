Руководитель «Макларена» Стелла: «В «Феррари» очень довольны машиной на сезон-2023»

поделился ожиданиями от сезона-2023 «Формулы-1».

Стелла заменил на посту руководителя «Макларена» . Специалист, 15 лет проработавший в «Феррари», отметил перспективы своей бывшей команды.

«В следующем сезоне лидерами по-прежнему будут «Феррари», « » и « ». Эти команды пока в другой лиге по отношению к нам. Я ожидаю, что «Мерседес» проведет сильный год, хотя знаю, что в «Феррари» очень довольны новой машиной – безусловно, команда будет конкурентоспособной в начале сезона.

Я все еще считаю, что нас в « » ждет трудный старт, однако оптимистично настроен на вторую половину года. Самое главное – создать быстрый болид. В этом плане важны простые цели, хотя пути их достижения могут оказаться очень сложными. Нужно отыграть секунду или полторы по отношению к соперникам. Другие команды также могут добиться прогресса, поэтому мы должны развиваться еще быстрее.

Надо оставаться реалистами и понимать, что существуют структурные ограничения. Тем не менее, с финансовой точки зрения команда в хорошем положении, так что мы постараемся приблизиться к топ-коллективам», – заявил Стелла.

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