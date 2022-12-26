Руководитель «Макларена» Стелла: «В «Феррари» очень довольны машиной на сезон-2023»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Андреа Стелла Андреас Зайдль Авто

Андреа Стелла поделился ожиданиями от сезона-2023 «Формулы-1».

Стелла заменил на посту руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля. Специалист, 15 лет проработавший в «Феррари», отметил перспективы своей бывшей команды.

«В следующем сезоне лидерами по-прежнему будут «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес». Эти команды пока в другой лиге по отношению к нам. Я ожидаю, что «Мерседес» проведет сильный год, хотя знаю, что в «Феррари» очень довольны новой машиной – безусловно, команда будет конкурентоспособной в начале сезона.

Я все еще считаю, что нас в «Макларене» ждет трудный старт, однако оптимистично настроен на вторую половину года. Самое главное – создать быстрый болид. В этом плане важны простые цели, хотя пути их достижения могут оказаться очень сложными. Нужно отыграть секунду или полторы по отношению к соперникам. Другие команды также могут добиться прогресса, поэтому мы должны развиваться еще быстрее.

Надо оставаться реалистами и понимать, что существуют структурные ограничения. Тем не менее, с финансовой точки зрения команда в хорошем положении, так что мы постараемся приблизиться к топ-коллективам», – заявил Стелла.

Операционная мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. (Soymotor)

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2 комментария

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Brigande
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Ответ Mr.Alien
Если Феррари чем-то довольны — жди беды
Ну когда были новости о том что в Феррари недовольны , то год и правда был очень плохой .
Когда же ожидать хорошего сезона ?
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Mr.Alien
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Если Феррари чем-то довольны — жди беды
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