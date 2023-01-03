Сергей Карякин: «Есть чувство зависти, когда смотрю «Дакар», но я обязательно вернусь и выиграю»

Теги ФИА ралли-рейды ралли Дакар Сергей Карякин Авто

Сергей Карякин рассказал, с какими чувствами наблюдает за «Дакаром» со стороны.

Чемпион «Дакара-2017» пропускает ралли-рейд из-за несогласия с требованиями ФИА.

«Слежу за «Дакаром». Когда смотришь видео с гонки и видишь, как едут ребята, то появляется чувство зависти – я мог быть там сейчас. Но понимаю, что сегодня сложились такие обстоятельства.

Ничего страшного, обязательно вернусь и выиграю «Дакар» в классе квадроциклов. Просто нужно немного подождать», – заявил Карякин.

Карякин пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию: «Подписывать бумагу не собираюсь»

«Дакар» впервые за 30 лет без «КАМАЗа», россиян – всего трое. Почему наших не устроил нейтральный статус и за кого теперь болеть?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий