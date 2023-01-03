Сергей Карякин: «Есть чувство зависти, когда смотрю «Дакар», но я обязательно вернусь и выиграю»
Сергей Карякин рассказал, с какими чувствами наблюдает за «Дакаром» со стороны.
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«Слежу за «Дакаром». Когда смотришь видео с гонки и видишь, как едут ребята, то появляется чувство зависти – я мог быть там сейчас. Но понимаю, что сегодня сложились такие обстоятельства.
Ничего страшного, обязательно вернусь и выиграю «Дакар» в классе квадроциклов. Просто нужно немного подождать», – заявил Карякин.
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