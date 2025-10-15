Ральф Шумахер: «Цунода, Лоусон и Колапинто существенно хуже Мика»

Три гонщика «Ф-1» сильно уступают Мику Шумахеру, заявил Ральф.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер назвал гонщиков, которых превзошел бы его племянник Мик.

Ральф также вспомнил тесты «Альпин », где французы просматривали Мика и Джека Дуэна .

«Откровенно говоря, те тесты были какой-то шуткой – то, как они были организованы.

Цель была очевидна. Любой пилот знает, что трасса в Ле-Кастелле утром на две с половиной, иногда на три секунды быстрее, чем после обеда. Поэтому они посадили за руль Джека утром, а Мика – после обеда.

Не хочу возвращаться к этому сейчас, но если учесть мою точку зрения, а также посмотреть на карьеры пилотов, в том числе тех, кто сейчас в «Формуле-1»… Считаю, Мик определенно выступал бы лучше Цуноды .

Знаю, что сейчас Франц [Тост] может со мной согласиться – раньше не соглашался – но он сильнее Лиама Лоусона, на мой взгляд. А Колапинто отлично начал, но не продолжил в том же духе.

Вот почему я бы сказал, что все три гонщика, по моему мнению, хуже Мика, даже существенно хуже.

И я вообще не понимаю – опять скажут, мол, я его дядя – но не считаю, что Америка [и тесты «Индикара »] это отличное решение, хотя я его не критикую. Однако, полагаю, боссы команд допустили ошибку, что не положились на него», – сказал немец.

Ральф Шумахер: «Мик привнес бы в «Кадиллак» опыт в «Ф-1» и WEC. Выбор Боттаса и Переса удивил»

Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Отец всегда говорил, что Шумахеры быстрее, когда видят колеса болида из кокпита. Мне нравится эта фраза»