3

Ральф Шумахер: «Цунода, Лоусон и Колапинто существенно хуже Мика»

Три гонщика «Ф-1» сильно уступают Мику Шумахеру, заявил Ральф.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер назвал гонщиков, которых превзошел бы его племянник Мик.

Ральф также вспомнил тесты «Альпин», где французы просматривали Мика и Джека Дуэна.

«Откровенно говоря, те тесты были какой-то шуткой – то, как они были организованы.

Цель была очевидна. Любой пилот знает, что трасса в Ле-Кастелле утром на две с половиной, иногда на три секунды быстрее, чем после обеда. Поэтому они посадили за руль Джека утром, а Мика – после обеда.

Не хочу возвращаться к этому сейчас, но если учесть мою точку зрения, а также посмотреть на карьеры пилотов, в том числе тех, кто сейчас в «Формуле-1»… Считаю, Мик определенно выступал бы лучше Цуноды.

Знаю, что сейчас Франц [Тост] может со мной согласиться – раньше не соглашался – но он сильнее Лиама Лоусона, на мой взгляд. А Колапинто отлично начал, но не продолжил в том же духе.

Вот почему я бы сказал, что все три гонщика, по моему мнению, хуже Мика, даже существенно хуже.

И я вообще не понимаю – опять скажут, мол, я его дядя – но не считаю, что Америка [и тесты «Индикара»] это отличное решение, хотя я его не критикую. Однако, полагаю, боссы команд допустили ошибку, что не положились на него», – сказал немец.

Ральф Шумахер: «Мик привнес бы в «Кадиллак» опыт в «Ф-1» и WEC. Выбор Боттаса и Переса удивил»

Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Отец всегда говорил, что Шумахеры быстрее, когда видят колеса болида из кокпита. Мне нравится эта фраза»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoЮки Цунода
logoАльпин
logoМик Шумахер
logoРальф Шумахер
logoФранко Колапинто
logoФормула-1
logoИндикар
тесты Формула-1
logoЛиам Лоусон
logoДжек Дуэн
logoФранц Тост
Поль Рикар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф о пилотах «Мерседеса»-2026: «Это был вопрос времени. Рад, что все остались довольны»
116 минут назад
Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)
132 минуты назад
Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году
1552 минуты назад
Фредерик Вассер об адаптации Хэмилтона: «Это как приготовление майонеза, все должно схватиться»
2сегодня, 12:45
Экс-промоутер Гран-при России: «Упростил бы технический регламент. Мы начинаем отменять мокрые гонки – ребят, серьезно? Мы дождя боимся в «Ф-1»
3сегодня, 11:18
«Макларен» получил 3,5 млн долларов за две сессии тестов и одну практику от Хиракавы
1сегодня, 10:37
Президент ФИА бен Сулайем встретился с Хорнером и Брауном: «Вечер в хорошей компании»
1сегодня, 10:08Фото
Расселл попросил Кравица задать уточняющий вопрос, чтобы ответить Ферстаппену. Макс послал Джорджа ## ### в 2024-м после скандала со штрафом
27сегодня, 09:40
Орлов выиграл Кубок мира по картингу. Ранее российский пилот стал чемпионом Европы
1сегодня, 08:40
Фредерик Вассер: «Между мной и Леклером полное доверие. Иногда я точно знаю, о чем думает Шарль, еще до начала разговора»
12сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
вчера, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07