«Феррари» не допустили на собрание мотористов – компания подала заявку на 2026 год позже установленного срока (RacingNews365)

Теги Феррари Хонда Ред Булл Ауди Формула-1 Мерседес регламент Альпин Авто

«Феррари» не смогла присоединиться к собранию производителей, которое произошло в декабре, утверждает RacingNews365.

Дедлайн на подачу заявок мотористов на 2026 год подлили до конца ноября. «Феррари» не стала регистрироваться в установленные сроки, в отличие от «Ауди», «Альпин», «Хонды», «Мерседеса» и «Ред Булл». Итальянцы были недовольны тем, что «Ред Булл» получит статус нового производителя, несмотря на опыт, полученный при сотрудничестве с «Хондой». «Ред Булл» считает, что интеллектуальная собственность «Хонды» не была использована и уже возвращена японской фирме.

Издание предполагает, что «Феррари» не допустили на встречу, которая состоялась 15 декабря. Впоследствии итальянская компания все же подала заявку на 2026 год, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

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Моторы «Ред Булл» переименованы в «Хонда RBPT»

5 комментариев

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doctor.morge
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Бинотто напакостил напоследок:)
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Агамамедли
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Ну и времена пошли конечно, не допустить на собрание и идти против команды у которого история гонок богаче чем у всех команд вместе взятых и в целом Ф1. Забыли наверное с кем имеют дело. Феррари абсолютно права в этом случае и в отличие от Мерсов не прогнулись под ФИА, дело в большей степени в том что в 2026 году Ред Булл как и Ауди будет заявлен как новый производитель и получить дополнительные возможности развития мотора, с какого перепугу, то они RBPT то опять с хондой, это может закончиться очередным доминированием. И объясните мне пожалуйста разве не Ред Булл грозился утйи если не заморозят движки чтобы они могли сами производить в 26 ом, несмотря на это они до сих пор тесно сотрудничают с Хондой. Короче ФИА Булл в деле. ФИА испугались ухода Ред Булла, но я думаю им стоит бояться ухода Феррари, Феррари уйдёт Ф1 падёт, Феррари есть Формула, на их месте использовал бы право вето чтобы все остались с открытыми ртами.
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ALMANAC
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🤡
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Forever and Ever
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Ответ mrMassi
Клоун уехал, а цирк остался? С протестом Феррари согласен, но надо же и за своими дедлайнами следить…
"Клоун" как раз пытался цирк свести к минимуму, ничего в Феррари не изменится.
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mrMassi
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Клоун уехал, а цирк остался?

С протестом Феррари согласен, но надо же и за своими дедлайнами следить…
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