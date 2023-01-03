«Феррари» не допустили на собрание мотористов – компания подала заявку на 2026 год позже установленного срока (RacingNews365)

«Феррари» не смогла присоединиться к собранию производителей, которое произошло в декабре, утверждает RacingNews365.

Дедлайн на подачу заявок мотористов на 2026 год подлили до конца ноября. «Феррари» не стала регистрироваться в установленные сроки, в отличие от « », « », «Хонды», « » и «Ред Булл». Итальянцы были недовольны тем, что «Ред Булл» получит статус нового производителя, несмотря на опыт, полученный при сотрудничестве с «Хондой». «Ред Булл» считает, что интеллектуальная собственность «Хонды» не была использована и уже возвращена японской фирме.

Издание предполагает, что «Феррари» не допустили на встречу, которая состоялась 15 декабря. Впоследствии итальянская компания все же подала заявку на 2026 год, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

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