Моторы «Ред Булл» переименованы в «Хонда RBPT»

Бренд «Хонда» будет указан в названии силовых установок для команд «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Японская фирма покинула «Формулу-1» по окончании сезона-2021, однако продолжила заниматься силовыми установками для данных команд. В 2022-м моторы использовались под брендом Red Bull Powertrains – первый двигатель назвали RBPTH001.

Со следующего сезона силовые установки будут использоваться как «Хонда RBPT».

Отметим, что «Ред Булл» и «Хонда» подали две независимые заявки как производители на сезон-2026.

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