Том Коронель: «В «Ред Булл» с Норрисом случилось бы то же, что с остальными. В паре с Ферстаппеном твоя карьера заканчивается»

Нидерландский гонщик считает, что провалился бы в «Ред Булл».

Норрис признавал, что общался с австрийской командой, но в итоге продлил контракт с «Маклареном» до конца 2025 года.

«Нужно ли ему присоединиться к Максу [Ферстаппену]? Нет. Тогда с ним случится то же, что с остальными. В паре с твоя карьера просто заканчивается.

Норрис сделал мудрый выбор, решив не переходить в «Ред Булл». Лучше подождать другой возможности, чем он сейчас и занимается», – сказал Коронель.

Эксперт считает, что «Макларен» тоже не подходит Ландо, если британец хочет достичь успеха:

«Надо найти шанс где-то еще».

Кристиан Хорнер: «Каждый раз, когда «Ред Булл» общался с Норрисом, он на следующий день подписывал контракт с «Маклареном»

Зак Браун не боится потерять Норриса: «Макларен» даст ему машину для побед»