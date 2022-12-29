Том Коронель: «В «Ред Булл» с Норрисом случилось бы то же, что с остальными. В паре с Ферстаппеном твоя карьера заканчивается»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Том Коронель Ландо Норрис Авто

Нидерландский гонщик Том Коронель считает, что Ландо Норрис провалился бы в «Ред Булл».

Норрис признавал, что общался с австрийской командой, но в итоге продлил контракт с «Маклареном» до конца 2025 года.

«Нужно ли ему присоединиться к Максу [Ферстаппену]? Нет. Тогда с ним случится то же, что с остальными. В паре с Ферстаппеном твоя карьера просто заканчивается.

Норрис сделал мудрый выбор, решив не переходить в «Ред Булл». Лучше подождать другой возможности, чем он сейчас и занимается», – сказал Коронель.

Эксперт считает, что «Макларен» тоже не подходит Ландо, если британец хочет достичь успеха:

«Надо найти шанс где-то еще».

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