Зак Браун не боится потерять Норриса: «Макларен» даст ему машину для побед»

не переживает из-за того, что могут переманить конкуренты.

Исполнительный директор « » ответил на соответствующий вопрос:

«Нет, потому что я убежден: мы дадим ему машину для побед. У нас с ним долгосрочное соглашение. Думаю, ему в команде очень комфортно.

Конечно, мы возлагаем на себя давление, поскольку хотим дать болид для побед не только ему, но и нам самим. Я считаю, команде это по силам.

Он понимает, какому пути мы следуем, и вместе с нами участвует в этом путешествии. Полагаю, беспокоиться рано», – заявил Браун.

Босс рассказал, что отличает Норриса от других звезд молодежных серий:

«После каждого его шага были причины считать, что на следующей стадии все будет здорово. Однако мы видели, как пилоты прекрасно себя проявляли, пока не доходили до топ-уровня. Ян Магнуссен был великолепен во всем, а в «Ф-1» у него не вполне получилось. был прекрасен, в «Ф-1» не сработало.

У Ландо получилось в «Ф-1». На самом деле я больше рад тому, что дело не только в чистой скорости, но и в малом количестве ошибок, гоночном мастерстве. Когда Ландо проводил первый сезон, темпа хватало, но он недостаточно активно выставлял локти. Теперь же он сражается честно, но жестко».

Браун многого ждет и от новичка :

«Я считаю, что Ландо – один из быстрейших пилотов на решетке, и ожидаю, что Оскар будет к нему близок. Думаю, у Оскара появятся шансы его победить, и наоборот. Этого ты и хочешь, так ведь? Когда два гонщика меняются местами в плотной борьбе».

Контракт Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца 2025 года.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)