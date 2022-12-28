Карлос Сайнс-старший о «Дакаре» в 60 лет: «У меня та же мотивация, что и 30 лет назад»

рассказал, как ему удается гоняться на высочайшем уровне в 60 лет.

На этой неделе трехкратный победитель «Дакара» начнет очередной ралли-рейд, в котором участвует с 2006 года.

«Я готовлюсь как обычно. Я стараюсь держать форму весь год, а с сентября начинаю особую подготовку, следовать которой с каждым годом тяжелее. Есть команда, работающая со мной уже долгое время, установлены параметры, которым нужно следовать, тесты на выносливость, велотренировки, гимнастика, сауна. Я предпочитаю пострадать до отъезда, потому что здесь я могу остановиться, а в гонке по очевидным причинам – нет.

Возраст влияет, и дата в паспорте ее подчеркивает. Но в гонках роль играют показанное время и итоговый результат. Я продолжу гоняться, пока сохраняю конкурентоспособность и рефлексы. У меня по-прежнему та же мотивация, что и 30 лет назад, то же желание тестировать и развивать машину», – признался испанец.

Расписание этапов «Дакара-2023»

Участники «Дакара-2023»: Леб, Аль-Аттия, Сайнс-старший, Сандерленд и другие звезды