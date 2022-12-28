Фернандо Алонсо о сходах: «Не буду сравнивать с «Макларен-Хондой» – «Альпин» конкурентоспособнее»

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Фернандо Алонсо высказался о проблемах с надежностью в разных командах.

«Альпин» испанца неоднократно ломалась в прошедшем сезоне. Алонсо проиграл напарнику по команде Эстебану Окону, однако «Альпин» одолела «Макларен» в командном зачете и заняла четвертое место. Фернандо испытывал трудности и в «Макларене» с моторами «Хонды» в 2015-2017 годах, однако тогда ситуация была более безнадежной.

«В этом году мы были конкурентоспособнее. Когда удавалось завершить гонку, это приносило больше удовольствия. В «Макларен-Хонде» мы всегда оказывались вне очков. Так что сравнивать не буду», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».

В следующем сезоне Алонсо начнет выступать за «Астон Мартин».

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