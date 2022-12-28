Фернандо Алонсо о сходах: «Не буду сравнивать с «Макларен-Хондой» – «Альпин» конкурентоспособнее»
Фернандо Алонсо высказался о проблемах с надежностью в разных командах.
«Альпин» испанца неоднократно ломалась в прошедшем сезоне. Алонсо проиграл напарнику по команде Эстебану Окону, однако «Альпин» одолела «Макларен» в командном зачете и заняла четвертое место. Фернандо испытывал трудности и в «Макларене» с моторами «Хонды» в 2015-2017 годах, однако тогда ситуация была более безнадежной.
«В этом году мы были конкурентоспособнее. Когда удавалось завершить гонку, это приносило больше удовольствия. В «Макларен-Хонде» мы всегда оказывались вне очков. Так что сравнивать не буду», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».
В следующем сезоне Алонсо начнет выступать за «Астон Мартин».
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