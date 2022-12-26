Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо может не только управлять болидом. Мы обсуждали будущее по окончании карьеры пилота в «Ф-1»

Майк Крак обсуждал с Фернандо Алонсо трудоустройство по окончании гоночной карьеры в «Формуле-1».

По словам руководителя « », двукратный чемпион мира способен взять на себя другие обязанности, когда завершит выступления в качестве пилота британской команды.

«Да, мы уже провели с ним хорошие обсуждения. На мой взгляд, он может не только управлять болидом. Фернандо присоединяется к нам, чтобы стать ключевой частью команды, и нужно подумать, как все будет развиваться. Но я считаю, что в будущем он может сыграть большую роль», – сказал Крак.

Менеджер подтвердил, что говорит в том числе о негоночных должностях:

«Да, к примеру».

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