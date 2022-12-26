Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо может не только управлять болидом. Мы обсуждали будущее по окончании карьеры пилота в «Ф-1»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Майк Крак обсуждал с Фернандо Алонсо трудоустройство по окончании гоночной карьеры в «Формуле-1».

По словам руководителя «Астон Мартин», двукратный чемпион мира способен взять на себя другие обязанности, когда завершит выступления в качестве пилота британской команды.

«Да, мы уже провели с ним хорошие обсуждения. На мой взгляд, он может не только управлять болидом. Фернандо присоединяется к нам, чтобы стать ключевой частью команды, и нужно подумать, как все будет развиваться. Но я считаю, что в будущем он может сыграть большую роль», – сказал Крак.

Менеджер подтвердил, что говорит в том числе о негоночных должностях:

«Да, к примеру».

Фернандо Алонсо: «Я во многом сильнее Алонсо из 2006-го»

Фернандо Алонсо о жизни без гонок: «У меня нет плана Б, я ничему больше не учился. Сидеть дома – это меня пугает»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий