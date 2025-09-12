  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Президент ФИА о «Кадиллаке» в «Ф-1»: «Меня атаковали за это – даже в день, когда умер сын, а теперь аплодируют сами себе»
1

Президент ФИА о «Кадиллаке» в «Ф-1»: «Меня атаковали за это – даже в день, когда умер сын, а теперь аплодируют сами себе»

Бен Сулайем обвинил критиков расширения «Ф-1» в лицемерии.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем резко высказался о борьбе за появление в «Формуле-1» «Кадиллака».

«Это не только спорт, но также сфера развлечений и бизнес. Но нельзя сводить все к машине для зарабатывания денег – так можно потерять душу спорта. Это стало бы началом конца.

Я потратил два года своей жизни на борьбу за 11-ю команду. Но меня атаковали за это – даже в тот день, когда умер мой сын.

Почему они так поступали? Потому что не хотели, чтобы я открыл прием заявок. Им все равно. Некоторые из них куплены и не хотели еще одну команду.

А теперь все аплодируют сами себе: «Смотрите, что я сделал». Нет, вы не сделали. Вы были против. Все были против. Это сделала ФИА, и все удары принял на себя я. Готов ли я снова принимать удары? Да – если будет ради чего», – заявил функционер.

Мохаммед также отреагировал на реплику главы «Формулы-1» Стефано Доменикали, который сообщил, что в чемпионате больше «нет места» для 12-го коллектива:

«Мой дорогой Стефано отвечает за коммерческую сторону. Я – за спортивную. Он является исполнительным директором компании, и я понимаю, что ему приходится думать о финансах.

Больше команд – значит, больше желающих откусить от одного и того же пирога. Нужна ли нам очередная команда? Нет, нам нужна подходящая команда. Дело не в количестве, а в качестве. Но это сделало бы чемпионат гораздо интереснее.

Почему «Кадиллак» был подходящим участником? Он прошел через весь процесс, был выбран не просто из-за бренда или имени. ФИА все проверила, и команда соответствовала всем критериям. Мы выбираем только лучших».

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Стефано Доменикали о 12-й команде: «В «Ф-1» больше нет места»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Expressen
Кадиллак
logoСтефано Доменикали
logoФормула-1
logoМохаммед бен Сулайем
logoФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джонни Херберт о шансах Ферстаппена на титул: «У Макса есть небольшой шанс»
157 минут назад
Дэвид Култхард об уходе Хорнера: «Ф-1» лишилась злодея. Никому не интересно смотреть на двух целующихся боксеров»
1сегодня, 12:48
Нико Росберг: «Крофт распознает звук самолета Ферстаппена и подтверждает, что Макс очень часто прилетает на симулятор»
1сегодня, 12:25
Дэвид Крофт о вкладе Мекьеса в победу «Ред Булл»: «Лоран понимает технические запросы гонщиков лучше, чем Хорнер. Кристиан – не инженер»
1сегодня, 12:00
Фредерик Вассер: «Вольфф часто помогал мне. Он останется моим другом на ближайшие 30 лет»
1сегодня, 11:57
Флавио Бриаторе: «Двигатель «Рено» – серьезная проблема. Гарантирую, что в следующем году «Альпин» будет в топе»
сегодня, 11:29
Габриэл Бортолето: «Алонсо – менеджер и друг, не босс»
сегодня, 11:27
Юки Цунода: «Останусь ли я в «Ред Булл» – решать команде. Я способен прогрессировать»
2сегодня, 10:45
Льюис Хэмилтон: «Кадиллак» получил самого забавного финна. Скучаю по Боттасу»
12сегодня, 10:18
Оскар Пиастри: «Макларен» заботится о моих интересах. Хочу защитить команду»
2сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
вчера, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27