Президент ФИА о «Кадиллаке» в «Ф-1»: «Меня атаковали за это – даже в день, когда умер сын, а теперь аплодируют сами себе»

Бен Сулайем обвинил критиков расширения «Ф-1» в лицемерии.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем резко высказался о борьбе за появление в «Формуле-1» «Кадиллака ».

«Это не только спорт, но также сфера развлечений и бизнес. Но нельзя сводить все к машине для зарабатывания денег – так можно потерять душу спорта. Это стало бы началом конца.

Я потратил два года своей жизни на борьбу за 11-ю команду. Но меня атаковали за это – даже в тот день, когда умер мой сын.

Почему они так поступали? Потому что не хотели, чтобы я открыл прием заявок. Им все равно. Некоторые из них куплены и не хотели еще одну команду.

А теперь все аплодируют сами себе: «Смотрите, что я сделал». Нет, вы не сделали. Вы были против. Все были против. Это сделала ФИА, и все удары принял на себя я. Готов ли я снова принимать удары? Да – если будет ради чего», – заявил функционер.

Мохаммед также отреагировал на реплику главы «Формулы-1» Стефано Доменикали , который сообщил, что в чемпионате больше «нет места» для 12-го коллектива:

«Мой дорогой Стефано отвечает за коммерческую сторону. Я – за спортивную. Он является исполнительным директором компании, и я понимаю, что ему приходится думать о финансах.

Больше команд – значит, больше желающих откусить от одного и того же пирога. Нужна ли нам очередная команда? Нет, нам нужна подходящая команда. Дело не в количестве, а в качестве. Но это сделало бы чемпионат гораздо интереснее.

Почему «Кадиллак» был подходящим участником? Он прошел через весь процесс, был выбран не просто из-за бренда или имени. ФИА все проверила, и команда соответствовала всем критериям. Мы выбираем только лучших».

