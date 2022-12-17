Фернандо Алонсо: «Я во многом сильнее Алонсо из 2006-го»

рассказал, в чем превосходит себя 25-летнего.

Опыт дает двукратному чемпиону ряд преимуществ, которыми он не обладал, когда завоевывал титулы. 41-летний гонщик, переходящий из « » в « », становился лучшим в «Формуле-1» в 2005 и 2006 годах.

– В этом сезоне вы почти всегда показывали скорость с первого же круга, а напарник Эстебан Окон зачастую достигал вашего уровня лишь в третьем сегменте. Как вы это объясняете?

– В прошлом году я не был знаком с машиной, теперь ситуация другая. Я чувствую болид с первого же круга. К тому же существуют замечательные инструменты вроде данных и телеметрии, которые помогают сравнивать себя с напарником. Это устраняет разницу. Мне пошло это на пользу.

– Опыт также является преимуществом?

– Разумеется. Я 17 раз выступал на каждой трассе. Некоторые из моих коллег делали это, может, дважды. Времени практик недостаточно, чтобы компенсировать такое преимущество.

– Получается, возраст не несет в себе минусы?

– Если молодой пилот обгоняет тебя на последнем круге трудной с физической точки зрения гонки, тогда возраст – это недостаток. Но такое никогда не происходит. В остальном же возраст дает только преимущества. Я могу полагаться на огромную базу данных – свой опыт.

В Монреале мы проехали всего несколько кругов на дождевой трассе перед квалификацией. Я знаю трек по прошлым выступлениям и, наверное, пять или шесть раз пилотировал там под дождем.

– В каких областях Алонсо 2022 года сильнее Алонсо из 2006-го?

– Во многих. Я лучше «читаю» гонки. Я знаю, когда атаковать, а когда не стоит. В 2006 году работа с шинами едва ли играла какую-либо роль, сегодня все не так. На пит-стопах важно остановиться с сантиметровой точностью. Раньше это не имело значения: ты в любом случае стоял десять секунд из-за дозаправки.

Если бы я гонялся против Алонсо из 2006-го, то в этих деталях победил бы его.

Мельчайшие детали статистики обгонов в «Ф-1» 2022-го: сколько всего атак, какие пилоты – самые активные, за какую позицию рубились чаще всего