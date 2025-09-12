Президент ФИА о британских СМИ: «Никогда не видел ничего более жестокого. Они гордятся собой: «Мы добились отставки премьера». Разве это успех?»

Бен Сулайем скептически относится к британским журналистам.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о критике в свой адрес и «жестокой» прессе в Великобритании.

«Печально, но дело не всегда в людях, которые прячутся где-то за кулисами – иногда это журналисты, которые просто хотят продать больше газет.

Я никогда не видел ничего более жестокого, чем британские СМИ. Они так гордятся собой и говорят: «Ах, мы такие влиятельные, что добились отставки премьер-министра».

Но разве это успех? Страна, долгое время остающаяся без премьера – это плохо. Все должно быть ради блага народа», – подчеркнул функционер.

Президент ФИА о «Кадиллаке» в «Ф-1»: «Меня атаковали за это – даже в день, когда умер сын, а теперь аплодируют сами себе»