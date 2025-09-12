Президент ФИА о возвращении гонок в Россию: «Давайте надеяться. Думаете, конфликт будет длиться вечно? На кону жизни многих людей»

В ФИА выразили надежду на возвращение автоспорта в Россию.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался об уходе «Формулы-1» и международного автоспорта из России в 2022 году и потенциальном возвращении.

«Чтобы внести ясность: решение приняла ФОМ (компания, владеющая коммерческими правами «Ф-1» – Спортс’’). На ФИА оказывали давление, чтобы прекратить гонки в России, но я говорил, что не стану нарушать правила ради кого бы то ни было.

Есть ли шансы на возвращение? Коммерческая сторона «Формулы-1» – одно, а автоспорт – другое. И мы обязаны следовать рекомендациям Олимпийского комитета, мы их уважаем. Но давайте надеяться.

Вы думаете, что конфликт будет длиться вечно? Надеюсь, нет. На кону жизни многих людей, с обеих сторон. Ненавижу войну – все просто», – заявил бен Сулайем.

Россия судится с «Ф-1» за $67 млн! Теперь знаем цену нашего Гран-при – а шансы на победу есть?