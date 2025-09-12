Джонни Херберт о шансах Ферстаппена на титул: «У Макса есть небольшой шанс»

Херберт считает, что Ферстаппен еще может взять титул в 2025-м.

Бывший пилот «Ф-1» полагает, что Макс Ферстаппен все еще участвует в борьбе за титул.

«Думаю, у Макса есть небольшой шанс. Болид «Ред Булл » все еще способен побеждать, но сможет ли он это сделать на оставшихся трассах? Это, вероятно, главный вопрос. «Макларен » провел плохой уик-энд [в Италии], но все равно финишировал на втором и третьем месте», – сказал Херберт.

Джонни Херберт о песне в честь Ферстаппена: «Тифози считают, что Макс переломил бы ситуацию в «Феррари»