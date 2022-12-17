Фернандо Алонсо о жизни без гонок: «У меня нет плана Б, я ничему больше не учился. Сидеть дома – это меня пугает»

рассказал, что планирует делать после «Формулы-1».

В 2023 году двукратный чемпион мира перейдет из « » в « ». 41-летний испанец планирует остаться в чемпионате еще на несколько лет, после чего гоняться в других категориях.

– Как долго вы можете и хотите продолжать выступления?

– Пока чувствую, что могу выдавать 100 процентов. Так что два или три года точно. В моем возрасте приходится в многом менять подход. Это касается тренировок, перелетов, мероприятий между гонками. « » требует все больше и больше времени. Необходима хорошая организация, чтобы не выгореть.

– Тем не менее, когда-то этот момент настанет. Пугает ли вас жизнь после «Ф-1»?

– Да. У меня нет плана Б. Я гоняюсь всю жизнь и хорош только в этом – я ничему больше не учился. Моя жизнь всегда была посвящена автоспорту. И управление болидами – лучшее, на что я способен в этом спорте. Если однажды придется уйти из «Формулы-1», я займусь другими гонками. Победа на «Дакаре» стала бы еще один вызовом, потому что никто не выигрывал такие разные соревнования. Но сидеть дома – это меня пугает.

– Учитывая способность «читать» гонки, можете представить себе карьеру в руководстве?

– Не хочу закрывать какие-либо двери, но в данный момент такое желание невелико. Наша работа подразумевает многочисленные перелеты. С этим смиряешься, поскольку занимаешься тем, чем любишь. Если придется путешествовать ради того, что не столь мне близко, внутренняя батарейка быстро сядет.

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