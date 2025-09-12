Дэвид Култхард об уходе Хорнера: «Ф-1» лишилась злодея. Никому не интересно смотреть на двух целующихся боксеров»

Култхард жалеет об уходе Хорнера из «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард поделился мнением о словах руководителя «Мерседеса» Тото Вольффа.

Ранее Вольфф назвал бывшего шефа «Ред Булл » Кристиана Хорнера «чудесным врагом» и отметил, что в «Ф-1» «необходим мудак, людям нужно кого-то ненавидеть».

«Я до этого говорил то же самое. Фред [Вассер, руководитель «Феррари»] и Тото дружат. Зак [Браун] тоже с ними общается. Мы лишились злодея среди руководителей команд.

Часть сериала от Netflix (речь о документальном сериале Drive To Survive – Спортс”) посвящена формированию такого образа. Никому не интересно смотреть на двух боксеров на ринге, которые пожимают руки, целуются и обнимаются. Суть борьбы не в этом. «Ф-1» – это не только спорт, но и шоу-бизнес», – сказал Култхард.

Тото Вольфф: «Хорнер был чудесным врагом, что без него делать? Немного странно»