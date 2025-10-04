Кими Антонелли: «Мог побороться за поул, но допустил много ошибок»

Антонелли заявил, что мог побороться за поул в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » уверен, что ему хватало темпа для борьбы за поул в квалификации к Гран-при Сингапура, где он в итоге стал 4-м.

«Маленькая ошибка на последней попытке? Нет, это была большая ошибка! Скажем так, в первом и втором сегменте у меня были очень хорошие ощущения – и в Q2 мог получиться хороший круг, если бы у меня не случился разворот на выходе из третьего поворота.

Я знаю, что мог побороться за поул – но в третьем сегменте я был не совсем в своем уме, поскольку старался выжать больше, чем мог. Я старался пилотировать за пределами возможностей машины и ее сцепления, из-за чего допустил много ошибок.

На обоих кругах меня часто сносило в поворотах. Жаль, ведь я мог оказаться как минимум на первом ряду», – сказал Антонелли .

