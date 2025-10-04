1

Кими Антонелли: «Мог побороться за поул, но допустил много ошибок»

Антонелли заявил, что мог побороться за поул в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса» уверен, что ему хватало темпа для борьбы за поул в квалификации к Гран-при Сингапура, где он в итоге стал 4-м.

«Маленькая ошибка на последней попытке? Нет, это была большая ошибка! Скажем так, в первом и втором сегменте у меня были очень хорошие ощущения – и в Q2 мог получиться хороший круг, если бы у меня не случился разворот на выходе из третьего поворота.

Я знаю, что мог побороться за поул – но в третьем сегменте я был не совсем в своем уме, поскольку старался выжать больше, чем мог. Я старался пилотировать за пределами возможностей машины и ее сцепления, из-за чего допустил много ошибок.

На обоих кругах меня часто сносило в поворотах. Жаль, ведь я мог оказаться как минимум на первом ряду», – сказал Антонелли.  

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Гран-при Сингапура
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Изак Аджар об ошибке в квалификации: «От гонки мы теперь можем вообще ничего не ждать. Потому что это Сингапур»
9 минут назад
Лоран Мекьес: «Ферстаппен был бы гораздо ближе к Расселлу, если бы не трафик»
19 минут назад
Льюис Хэмилтон: «С учетом стартовой позиции вряд ли сможем многое сделать в гонке»
19 минут назад
Фредерик Вассер: «Феррари» не извлекала максимум из болида. 1-я практика и 1-й сегмент – позитивные моменты»
734 минуты назад
Оскар Пиастри: «Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Пока «Макларен» недостаточно быстр»
236 минут назад
Юки Цунода: «Машина скользила по трассе всеми четырьмя колесами, это сильно меня замедляло»
349 минут назад
Фернандо Алонсо: «Заработать очки в гонке будет непросто»
155 минут назад
Макс Ферстаппен о Норрисе: «Помехи можно было избежать. Иногда люди теряют концентрацию, ошибаются»
156 минут назад
Ландо Норрис ответил на претензии: «Это же «Ред Булл», они всегда жалуются»
7сегодня, 15:38
Шарль Леклер о 7-м месте: «Нужно выступать лучше. Я выложился по полной, но болидом тяжело управлять»
3сегодня, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото