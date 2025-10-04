Фредерик Вассер: «Феррари» не извлекала максимум из болида. 1-я практика и 1-й сегмент – позитивные моменты»

«Феррари» вновь не реализовала потенциал машины, заявил босс команды в Сингапуре.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, которую Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте, а Шарль Леклер – на седьмом.

«Мы не извлекали максимум из болида – не только сегодня, а по ходу всего уик-энда. В первой практике и первом сегменте квалификации темп был хорошим, это позитивные моменты, но, пожалуй, мы выбрали неверное направление по ходу квалификации. Мы показали одинаковые времена в первом и третьем сегментах, то есть не воспользовались эволюцией трассы.

Машиной управлять нелегко. Непросто найти верный подход на круге подготовки и работать с шинами – ты можешь оказаться в хороших условиях в начале круга, но не в конце. Все на грани.

«Мерседес » прибавляет. Вчера команда испытывала трудности, а сегодня впечатляет. Она сделала громадный шаг вперед – не только в сравнении с нами, но и по отношению к «Макларену» и «Ред Булл », – заявил менеджер.

