  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» не извлекала максимум из болида. 1-я практика и 1-й сегмент – позитивные моменты»
7

Фредерик Вассер: «Феррари» не извлекала максимум из болида. 1-я практика и 1-й сегмент – позитивные моменты»

«Феррари» вновь не реализовала потенциал машины, заявил босс команды в Сингапуре.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, которую Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте, а Шарль Леклер – на седьмом.

«Мы не извлекали максимум из болида – не только сегодня, а по ходу всего уик-энда. В первой практике и первом сегменте квалификации темп был хорошим, это позитивные моменты, но, пожалуй, мы выбрали неверное направление по ходу квалификации. Мы показали одинаковые времена в первом и третьем сегментах, то есть не воспользовались эволюцией трассы.

Машиной управлять нелегко. Непросто найти верный подход на круге подготовки и работать с шинами – ты можешь оказаться в хороших условиях в начале круга, но не в конце. Все на грани.

«Мерседес» прибавляет. Вчера команда испытывала трудности, а сегодня впечатляет. Она сделала громадный шаг вперед – не только в сравнении с нами, но и по отношению к «Макларену» и «Ред Булл», – заявил менеджер.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

Шарль Леклер о 7-м месте: «Нужно выступать лучше. Я выложился по полной, но болидом тяжело управлять»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
logoФормула-1
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoМерседес
logoШарль Леклер
Гран-при Сингапура
logoФредерик Вассер
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Изак Аджар об ошибке в квалификации: «От гонки мы теперь можем вообще ничего не ждать. Потому что это Сингапур»
12 минут назад
Лоран Мекьес: «Ферстаппен был бы гораздо ближе к Расселлу, если бы не трафик»
112 минут назад
Льюис Хэмилтон: «С учетом стартовой позиции вряд ли сможем многое сделать в гонке»
22 минуты назад
Кими Антонелли: «Мог побороться за поул, но допустил много ошибок»
138 минут назад
Оскар Пиастри: «Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Пока «Макларен» недостаточно быстр»
339 минут назад
Юки Цунода: «Машина скользила по трассе всеми четырьмя колесами, это сильно меня замедляло»
352 минуты назад
Фернандо Алонсо: «Заработать очки в гонке будет непросто»
158 минут назад
Макс Ферстаппен о Норрисе: «Помехи можно было избежать. Иногда люди теряют концентрацию, ошибаются»
159 минут назад
Ландо Норрис ответил на претензии: «Это же «Ред Булл», они всегда жалуются»
7сегодня, 15:38
Шарль Леклер о 7-м месте: «Нужно выступать лучше. Я выложился по полной, но болидом тяжело управлять»
3сегодня, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото