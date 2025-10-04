Изак Аджар об ошибке в квалификации: «От гонки мы теперь можем вообще ничего не ждать. Потому что это Сингапур»

Аджар не ждет прорыва в гонке в Сингапуре.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, отметив, что его ошибка на последнем быстром круге лишила его шансов попасть в топ-5. И что в гонке, учитывая старт с 8-й позиции, добиться чего-то значительного уже не выйдет.

«Мы могли бы попасть в топ-5. Но на быстром круге я потерял контроль над машиной в восьмом повороте – и все было кончено.

От гонки мы можем вообще ничего не ждать. Потому что это Сингапур. К тому же я стартую с грязной стороны трассы – лучше не придумаешь. При этом мы не знаем, каким будет наш темп в гонке, ведь мы, как и многие, не смогли потренироваться на длинной дистанции в пятницу», – рассказал Аджар.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й