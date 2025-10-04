Оскар Пиастри: «Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Пока «Макларен» недостаточно быстр»

Пиастри отметил нехватку скорости для борьбы за поул.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, отметив, что результат сессии его удивил.

«В целом мы довольно уверенно проводим уик-энд, никаких особых проблем и ошибок. Просто мы оказались недостаточно быстры. Так что теперь посмотрим, что мы сможем сделать в завтрашней гонке.

Поул «Мерседеса»? Да, я удивился. В начале квалификации мы смотрелись очень неплохо, но затем всем соперникам, как кажется, удалось отыграть много времени на круге, а вот мы этого не сделали. Это стало сюрпризом. Хотя этот уик-энд в целом получается немного странным. В том смысле, что включить шины порой оказывается очень непросто», – рассказал Пиастри.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й