Лоран Мекьес: «Ферстаппен был бы гораздо ближе к Расселлу, если бы не трафик»

Мекьес оценил итоги квалификации в Сингапуре.

Руководитель «Ред Булл » считает, что Макс Ферстаппен мог бы проехать более удачный круг в квалификации к Гран-при Сингапура, если бы в конце финального круга в последних поворотах не оказался Ландо Норрис.

«Макс и команда вновь провели сильную квалификацию. Приятно видеть удивленные лица, когда оказываешься на первом ряду – и мы были бы гораздо ближе к Джорджу [Расселлу], если бы не трафик. Но такова жизнь.

Не буду утверждать, что мы бы оказались впереди, но Макс точно был бы где-то около первого места. Мы не на поуле, но способны бороться. На трассах подобного типа мы не были близки к поулам, так что это говорит о нашей усердной работе», – отметил Мекьес.

