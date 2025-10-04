Льюис Хэмилтон: «С учетом стартовой позиции вряд ли сможем многое сделать в гонке»

Хэмилтону будет трудно отыграться в гонке в Сингапуре.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, признав, что с учетом старта с 6-й позиции шансы на хороший результат в гонке будут невелики.

«В этот уик-энд я выступаю лучше. Я доволен тем, какой пилотаж демонстрирую за рулем болида, но да, шестое место – это плохой результат. Я правда считаю, что мы должны были оказаться на более высокой позиции. Проблема была лишь в температуре шин – а с ней мы сталкиваемся почти на каждом этапе.

Как и почти все остальные команды, во второй практике мы не смогли потренироваться на длинной дистанции. Так что в преддверии гонки у нас не так много данных, как хотелось бы. Думаю, нас ждет тяжелая гонка. Обгонять будет очень сложно, но заезд длинный, всякое может случиться. Но с учетом стартовой позиции мы вряд ли сможем многое сделать», – рассказал Хэмилтон.

