Франц Тост: «Я был в шоке от штрафных баллов Гасли – для осторожного и неагрессивного гонщика это невероятно»

поражен, что Пьер Гасли оказался на грани пропуска Гран-при из-за штрафов.

Пилот «Альфа Таури» в следующем сезоне начнет выступления за « ». На его счету десять штрафных баллов, и еще два очка приведут к дисквалификации на этап. Первые штрафные баллы «сгорят» лишь в конце мая.

«Он совсем не безрассудный гонщик. В каких-то ситуациях ему не везло. В Сузуке он был в состоянии шока: несколько лет назад он потерял очень близкого друга [ ] из-за инцидента с трактором на трассе в плохих погодных условиях.

Все сошлось воедино. Обычно Пьер очень здорово оценивает ситуацию, не рискует понапрасну и точно не пилотирует опасно.

Так что лично я был в шоке, что за несколько Гран-при мы оказались в такой ситуации – всего в двух баллах от пропуска гонки. Для пилота, который действует очень осторожно и неагрессивно, это невероятно», – сообщил руководитель « ».

Отмар Сафнауэр о возможной дисквалификации Гасли: «Логично было бы отстранять за 14-15 штрафных баллов – количество гонок увеличилось»

Пьер Гасли: «4-5 пилотов будут под угрозой дисквалификации, если не пересмотреть систему штрафных баллов»