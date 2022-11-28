Отмар Сафнауэр о возможной дисквалификации Гасли: «Логично было бы отстранять за 14-15 штрафных баллов – количество гонок увеличилось»

Отмар Сафнауэр призвал поменять правила, касающиеся штрафных баллов в «Формуле-1».

В 2023 году подопечным Сафнауэра станет Пьер Гасли, переходящий из в . Француз является лидером «Ф-1» по количеству штрафных баллов. Гасли заработал десять штрафных баллов, и еще два очка до мая 2023 года приведут к пропуску одного Гран-при.

«Возможно, мы попытаемся убедить ФИА рассмотреть изменения. Мне понятна логика: правило ввели, когда гонок было меньше, не проводились спринты, где можно заработать такие баллы.

Если увеличить лимит пропорционально количеству гонок, то, пожалуй, 12 баллов превратятся в 14 или 15. Мне кажется, это было бы логично. Сейчас проводятся более 22 гонок и три спринта. Правила устанавливались при 18 или 20 Гран-при. В этом есть какая-то логика: мы не хотим, чтобы ты терял свою лицензию, поскольку заработал [баллы] за определенный период времени, но с большим количеством гонок.

В противном случае ему придется пилотировать чуть аккуратнее, и это не очень здорово», – сказал руководитель «Альпин».

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