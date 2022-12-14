Серхио Перес: «Для меня многое значит, что я внес вклад в победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов»

Пилот подвел итоги сезона-2022, отметив, что был рад помочь команде завоевать Кубок конструкторов:

«Для меня многое значит то, что я смог внести свой вклад в победу команды в Кубке конструкторов. Ведь если вы хотите выиграть Кубок конструкторов, вам нужно чтобы оба ваших гонщика регулярно зарабатывали очки. И для нас эта победа очень многое значит».

Также Перес поделился мнением о том, чего ждать от следующего сезона – будет ли машина 2023 года больше подходить ему, или же сам Перес адаптирует стиль пилотажа, чтобы постараться догнать :

«На самом деле, и то и другое. Надеюсь, что изменение в поведении шин помогут мне чувствовать себя комфортнее. Я верю, что способен еще сократить отставание от Макса и побороться за титул. Ферстаппен очень опытный гонщик. Совершенный гонщик без слабых мест. Лучший гонщик «Формулы-1» на данный момент – так что да, победит его будет очень непросто. Но я выложусь на максимуме».

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