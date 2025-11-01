  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Калле Рованпера о переходе в «формулы»: «Готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть»
1

Калле Рованпера о переходе в «формулы»: «Готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть»

Рованпера готов к плохим результатам в первых гонках в «формулах».

Двукратный чемпион WRC и пилот «Тойоты» Калле Рованпера понимает, что переход в «формулы» будет непростым, и готов к предстоящим трудностям.  

В конце сезона финн покинет чемпионат мира по ралли и перейдет в японскую «Супер-Формулу». После он нацелен отправиться в «Ф-2» и в «Ф-1».

Недавно Калле завершил первые тесты за рулем болида «Формулы-2».

«Я фактически начну все с нуля, так что вначале я буду довольно далеко, знаю. Морально я готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть. Если бы такого не случилось, то это было бы странно.

Мне нравится этот вызов. Нравится то, с чем приходится иметь дело, приятно начать все с нуля и освоить новые навыки. Будет интересно», – сказал Рованпера.

Рованпера завершил первые тесты за рулем болида «Ф-2» в преддверии перехода в японскую «Супер-Формулу»

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RallyJournal.com
Супер-Формула
logoФормула-2
Тойота WRC
чемпионат мира по ралли
logoКалле Рованпера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)
23 минуты назад
Пьер Гасли: «Должен сказать, нынешние выступления «Альпин» – сплошная боль»
27 минут назад
Руководитель «Астон Мартин» назвал «колоссальным» поток информации от Алонсо: «Стролл такой же – у Ланса потрясающая страсть к команде»
54 минуты назад
Бывший механик «Ред Булл» Николас: «В 2026-м команда впервые будет использовать собственный двигатель – она явный аутсайдер»
54 минуты назад
Эдриан Ньюи: «Рассматриваю машины соперников на стартовой решетке, поскольку это просто экономит время»
сегодня, 10:24
Лукас ди Грасси: «Если дуэт «Макларена» проиграет титул, то это будет самое удивительное событие в истории спорта»
сегодня, 09:50
Эстебан Окон: «Пожилой мужчина считал меня сыном, потому что я дал ему автограф. Он даже взял такси до дома моих родителей»
сегодня, 09:20
Хуан-Пабло Монтойя: «Хватит ли Ферстаппену опыта, чтобы справиться с Алонсо? В Колумбии говорят, что Фернандо круче Макса»
сегодня, 08:47
Карлос Сайнс: «Первая победа всегда самая особенная»
сегодня, 08:20
Льюис Хэмилтон: «У меня есть одна идея для ТВ-шоу. Еще работаю над парой идей для анимационных фильмов»
сегодня, 07:43
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50