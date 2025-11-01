Калле Рованпера о переходе в «формулы»: «Готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть»

Рованпера готов к плохим результатам в первых гонках в «формулах».

Двукратный чемпион WRC и пилот «Тойоты » Калле Рованпера понимает, что переход в «формулы» будет непростым, и готов к предстоящим трудностям.

В конце сезона финн покинет чемпионат мира по ралли и перейдет в японскую «Супер-Формулу». После он нацелен отправиться в «Ф-2» и в «Ф-1».

Недавно Калле завершил первые тесты за рулем болида «Формулы-2».

«Я фактически начну все с нуля, так что вначале я буду довольно далеко, знаю. Морально я готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть. Если бы такого не случилось, то это было бы странно.

Мне нравится этот вызов. Нравится то, с чем приходится иметь дело, приятно начать все с нуля и освоить новые навыки. Будет интересно», – сказал Рованпера.

