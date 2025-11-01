  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Sky Sports Лэзенби: «Ферстаппен – невероятно простой человек. Макс сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами»
4

Журналист Sky Sports Лэзенби: «Ферстаппен – невероятно простой человек. Макс сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами»

Британский репортер похвалил Ферстаппена за открытость и простоту.

Ведущий Sky Sports Саймон Лэзенби рассказал о своем отношении к гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену как к личности.

«Для меня он один из наиболее открытых пилотов. Я испытываю к нему лишь огромное уважение. Считаю, он невероятно простой человек с учетом своего статуса. Он действительно сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами.

Иногда он может быть суровым на камеру, но это из-за того, что на тебя наваливается как на четырехкратного чемпиона мира – из-за всего, что случалось в «Ред Булл» и после 2021 года. Но я испытываю к нему только уважение. Считаю его потрясающим человеком.

Мне нравится его прямота в интервью. Он не боится трудных вопросов. А когда кто-то задает вопрос, который Макс считает глупым, он так и говорит», – отметил журналист.

Мартин Брандл: «Ферстаппен не собирался вписываться в поворот в Мексике. Я бы дал за такое проезд по пит-лейн»

Гельмут Марко: «Ред Булл» верит в титул Ферстаппена. В 2010-м и 2012-м мы сделали это в последней гонке, в 2021-м – на последнем круге»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Хинчклифф: «Никого не удивит, если Бермэн унаследует место Хэмилтона в «Феррари»
57 секунд назад
Продюсер фильма «Ф-1» Брукхаймер о возможном сиквеле: «Обсудил некоторые идеи с Хэмилтоном»
22 минуты назад
Джонни Херберт: «Пилоты устроили балаган на первом круге в Мексике, потому что им сходит это с рук. Я не согласен с подходом ФИА»
37 минут назад
Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)
сегодня, 12:07
Пьер Гасли: «Должен сказать, нынешние выступления «Альпин» – сплошная боль»
сегодня, 12:03
Руководитель «Астон Мартин» назвал «колоссальным» поток информации от Алонсо: «Стролл такой же – у Ланса потрясающая страсть к команде»
сегодня, 11:36
Бывший механик «Ред Булл» Николас: «В 2026-м команда впервые будет использовать собственный двигатель – она явный аутсайдер»
сегодня, 11:36
Калле Рованпера о переходе в «формулы»: «Готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть»
сегодня, 10:48
Эдриан Ньюи: «Рассматриваю машины соперников на стартовой решетке, поскольку это просто экономит время»
сегодня, 10:24
Лукас ди Грасси: «Если дуэт «Макларена» проиграет титул, то это будет самое удивительное событие в истории спорта»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50