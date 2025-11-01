Журналист Sky Sports Лэзенби: «Ферстаппен – невероятно простой человек. Макс сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами»

Британский репортер похвалил Ферстаппена за открытость и простоту.

Ведущий Sky Sports Саймон Лэзенби рассказал о своем отношении к гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену как к личности.

«Для меня он один из наиболее открытых пилотов. Я испытываю к нему лишь огромное уважение. Считаю, он невероятно простой человек с учетом своего статуса. Он действительно сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами.

Иногда он может быть суровым на камеру, но это из-за того, что на тебя наваливается как на четырехкратного чемпиона мира – из-за всего, что случалось в «Ред Булл» и после 2021 года. Но я испытываю к нему только уважение. Считаю его потрясающим человеком.

Мне нравится его прямота в интервью. Он не боится трудных вопросов. А когда кто-то задает вопрос, который Макс считает глупым, он так и говорит», – отметил журналист.

