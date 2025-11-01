Пьер Гасли: «Должен сказать, нынешние выступления «Альпин» – сплошная боль»
Пилот «Альпин» высказался о результатах команды в последних гонках – в частности, о предпоследнем месте на Гран-при Мехико.
«Мне интересно, как нам удавалось бороться с другими [в начале сезона]. Когда я смотрю на 4-е место [Оливера] Бермэна [в Мексике], то думаю, что в какой-то момент и сам мог бороться за такие позиции – но сейчас нам очень далеко до этого.
Мне кажется, нам нужно собраться, чтобы продержаться следующие четыре уик-энда, а затем мы сможем сконцентрироваться на чем-то более приятном, ведь сейчас, должен сказать, наши выступления – сплошная боль.
Я мотивирован, но не получаю удовольствия от финиша на последнем месте без всякой борьбы. Мы просто гоняемся сами с собой – и даже так, мне кажется, мы не выжимаем максимум из возможного.
Я недоволен и думаю, что мы потеряли в гонке 10-15 секунд – это неприятно. Надеюсь, в Бразилии будет больше событий и больше дождя», – сказал Гасли.
Флавио Бриаторе: «Колапинто заметно прибавил и последние четыре гонки провел на уровне Гасли»